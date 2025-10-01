Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass CEO’su Gökhan Şen, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi, bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra dosya Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

İki isim için tutuklama talebi

Soruşturma çerçevesinde, AFC İthalat İhracat Turizm ve Ticaret A.Ş. yetkilisi olan Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Her iki isim de, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “kara para aklama” suçlamaları kapsamında hakim karşısına çıkacak.

10 şüpheliye adli kontrol

Diğer 10 şüpheli için ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talep edildi. Bu şüphelilerin de Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği belirtildi.

Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Ciner Grubu’nun sahibi Turgay Ciner hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararının sürdüğü öğrenildi. Ciner’in soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor.

Dijital deliller ve HTS kayıtları inceleniyor

Soruşturma dosyasında el konulan dijital materyaller, HTS kayıtları ve şirket faaliyetlerine dair belgeler üzerinde incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Savcılık, teknik ve mali delillerin değerlendirilmesinin ardından iddianame hazırlayacak.

Soruşturma “kara para aklama” ve “örgüt” suçlamalarıyla yürütülüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “kara para aklama” suçları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran dosyanın, Ciner Grubu ve Park Holding’in mali operasyonlarıyla ilgili geniş çaplı incelemeleri kapsadığı ifade edildi.