Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında yürütülen kabul faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı. T-70 tipi helikopterin envantere girmesiyle birlikte Hava Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetine yeni bir katkı sağlandı.

Teslim töreni 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda

Helikopterin envantere alınması için İzmir’deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törende, proje kapsamında üretilen helikopterlerin savunma kapasitesini artırmadaki rolüne dikkat çekildi.

Yerli savunma sanayi vurgusu

T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yerli ve milli savunma sanayiinin gelişimine de katkı sağlıyor. Proje kapsamında envantere giren helikopterler, farklı operasyonel görevlerde kullanılmak üzere kuvvetlerin hizmetine sunuluyor.