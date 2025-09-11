Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda şehit düşen askerlerle ilgili adli tıp raporuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, haftalık bilgilendirme toplantısında rapor sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ölüm sebebi hipertermi olarak belirlendi

MSB’nin açıklamasında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, şehit askerlerin vefatlarının “uzun süreli güneş maruziyeti nedeniyle vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu” gerçekleştiği ifade edildi.

Soruşturma ve idari işlemler sürüyor

Bakanlık açıklamasında, olayda kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Adli sürecin ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan askerlerden ikisi şehit olmuştu

Olayda yedi asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, tedavi altına alınan askerlerden ikisi yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.