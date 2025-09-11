Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında, holdinge ait Doğa Koleji hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koleji özel okullarında eğitim öğretim süreçlerinin aksatılmadan, kesintisiz devam edeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için endişeye mahal bir durum olmadığı vurgulandı.

Süreçlerin Bakanlık tarafından yakından takip edildiği ve gerekli durumlarda kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.