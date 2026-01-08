Son Mühür - Portekiz Lig Kupası yarı finalinde, Jose Mourinho yönetimindeki Benfica deplasmanda Braga’ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Braga ise bu galibiyetle finale yükselerek önemli bir başarı elde etti. Dr. Magalhaes Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi Braga, ilk yarıda bulduğu gollerle erken avantajı ele geçirdi.

Braga daha ilk yarıda 2 gol buldu

Braga, 19. dakikada Pau Victor’un golüyle öne geçti. 33. dakikada Rodrigo Zalazar skoru 2-0’a taşıyarak ilk yarının sonucunu belirledi. İkinci yarıda baskısını artıran Benfica, 64. dakikada Vangelis Pavlidis’in penaltı golüyle farkı bire indirdi ve maça yeniden ortak oldu. Ancak Braga, 81. dakikada Gustaf Lagerbielke’nin golüyle farkı tekrar ikiye çıkardı: 3-1. Mücadelenin son dakikalarında Benfica’dan Nicolas Otamendi, 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede skor değişmeyince Benfica, turnuvaya veda etti. Finalin adı belli oldu Bu sonuçla Braga, Portekiz Lig Kupası’nda adını finale yazdırdı. Finalde Braga’nın rakibi Victoria Guimaraes olacak.