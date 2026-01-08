Türk futbolu için gurur verici bir gelişme olarak, listede iki milli oyuncumuz yer aldı. Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, dünyanın en pahalı futbolcuları arasına girmeyi başardı. Bu durum, Türk futbolunun yetiştirdiği yeteneklerin küresel ölçekte nasıl bir değere ulaştığını açıkça ortaya koyuyor.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal zirvenin sahibi

CIES Futbol Gözlemevi tarafından yapılan değerlendirmede, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal 343.1 milyon euro ile listenin zirvesine yerleşti. Henüz 17 yaşında olan İspanyol kanat oyuncusu, futbol tarihinin en değerli oyuncusu unvanını elde etti. Yamal'ın bu denli yüksek bir piyasa değerine sahip olması, hem olağanüstü yeteneğini hem de uzun vadeli potansiyelini yansıtıyor. Barcelona, elindeki bu mücevherin değerinin farkında ve oyuncuyu uzun yıllar kadrosunda tutmak istiyor.

Erling Haaland ve Kylian Mbappe ilk üçte

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland, 255.1 milyon euro değerlemeyle ikinci sırada yer aldı. Norveçli forvet, Premier Lig'de kırdığı rekorlar ve istikrarlı performansıyla bu konumu hak ediyor. Haaland'ın fiziksel güç ve gol içgüdüsünü birleştiren oyun tarzı, onu modern futbolun en korkulan isimlerinden biri haline getirdi.

Üçüncü sırada ise Real Madrid'e geçiş yapan Kylian Mbappé bulunuyor. Fransız yıldız, 201.3 milyon euro değerlemeyle podyumu tamamladı. Mbappé'nin hız ve bitiricilik konusundaki yetenekleri, onu dünyanın en iyi oyuncuları arasında tutmaya devam ediyor. İspanya'daki yeni macerası, kariyerinde yeni bir sayfa açmış durumda.

Jude Bellingham dördüncü sırada

Real Madrid'in bir diğer yıldızı Jude Bellingham, 153.1 milyon euro ile dördüncü sıraya yerleşti. İngiliz orta saha oyuncusu, İspanya'ya transfer olduktan sonra sergilediği muhteşem performansla herkesin dikkatini çekti. Bellingham'ın hem savunmada hem hücumda gösterdiği etkinlik, onu takımının vazgeçilmez isimlerinden biri yapıyor.

Bayern Münih'in yeni transferi Michael Olise beşinci

Bayern Münih'in Crystal Palace'tan transfer ettiği Michael Olise, 136.9 milyon euro değerlemeyle beşinci sırada yer aldı. Fransız kanat oyuncusu, Bundesliga'daki ilk sezonunda gösterdiği performansla transfer bedelini fazlasıyla haklı çıkardı. Teknik kapasitesi ve asist yetenekleriyle öne çıkan Olise, Alman devine büyük katkı sağlıyor.

Florian Wirtz ve Desire Doue genç yıldızlar arasında

Bayer Leverkusen'in Alman yeteneği Florian Wirtz, 135.8 milyon euro ile altıncı sırada kendine yer buldu. Wirtz, Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan takımın en önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Yaratıcı orta saha oyuncusu, Almanya Milli Takımı'nda da kritik bir rol üstleniyor.

Paris Saint-Germain'in genç yeteneği Désiré Doué ise 134.6 milyon euro ile yedinci sırada yer aldı. Fransız kulübünün geleceği olarak görülen oyuncu, her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor.

Joao Neves, Arda Güler ve Pedri ilk 10'da

Portekizli orta saha oyuncusu Joao Neves 130.6 milyon euro ile sekizinci, Türk futbolunun gururu Arda Güler 130.3 milyon euro ile dokuzuncu sırada yer aldı. Barcelona'nın İspanyol yeteneği Pedri ise 130 milyon euro değerlemeyle ilk 10'u kapattı.

Arda Güler'in bu listeye girmesi, Türk futbolu için tarihi bir başarı niteliği taşıyor. Real Madrid'de forma giyen genç yıldız, La Liga'da sergilediği performansla Avrupa'nın en önemli kulüplerinin radarına girdi. Arda'nın teknik kapasitesi, şut yeteneği ve maç zekası, onu özel kılan özelliklerin başında geliyor.

Kenan Yıldız 14. sırada

Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise 121 milyon euro değerlemeyle 14. sırada yer aldı. Türk-Alman kökenli oyuncu, İtalya Serie A'da gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor. Kenan'ın sol kanatta sergilediği etkili oyun ve gol katkıları, onu Juventus'un en değerli varlıklarından biri haline getirdi.

Türk futbolunun yükselişi

Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın bu listede yer alması, Türk futbolunun yetiştirdiği oyuncuların kalitesini global ölçekte kanıtlıyor. Her iki oyuncu da Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyiyor ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. CIES'in hazırladığı bu liste, transfer dönemlerinde kulüplerin referans aldığı en önemli kaynaklardan biri olarak kabul ediliyor. Türk futbol severler için iki milli oyuncunun bu prestijli listede yer alması, geleceğe umutla bakmak için önemli bir neden oluşturuyor.