Son Mühür - Jose Mourinho, Benfica'nın başına geçtikten sonraki ilk 5 maçta beklentileri karşılayamayınca Portekiz'de tartışmaların merkezine oturdu. Tecrübeli teknik adamın önderliğindeki Benfica, sadece 2 galibiyet kazanırken, son Porto derbisinde golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.

Tepkilerin hedefi oldu

Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında Benfica, deplasmanda Porto ile 0-0 berabere kaldı. Her iki takımın da üstünlük sağlayamadığı maçta, Benfica taraftarları sosyal medyada "Mourinho bu takım için uygun değil" şeklinde yorumlar yaparak tecrübeli teknik adamı yoğun şekilde eleştirdi.

3. Sırada yer alıyor

Beraberliğe rağmen Porto, sezonun ilk puan kaybını yaşadı ancak 22 puanla liderliğini korudu. Mourinho yönetimindeki Benfica ise 18 puanla 3. sırada milli araya girdi. Son haftalardaki durgun performans, Benfica camiasında sabırların zorlanmasına neden oldu. Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğündeki Benfica'nın ilk 5 maçının sonuçları şu şekilde: Benfica 3-0 AVS

Benfica 1-1 Rio Ave

Benfica 2-1 Gil Vicente

Benfica 0-1 Chelsea

Benfica 0-0 Porto Benfica, çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı; bu karşılaşmalarda sadece 6 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. "Mourinho dönemi erken bitebilir" Porto karşısında elde edilen beraberlik, sabırsız Benfica taraftarlarının tepkisini doruğa çıkardı. Maç sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, "Mourinho dönemi erken bitebilir" yorumları yaygınlaştı.