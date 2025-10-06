Son Mühür- FIFA, son olarak eylül ayında Antalyaspor’a benzer bir yaptırım uygulamıştı. Bu kararlarla birlikte Türkiye Süper Ligi’nde transfer tahtası kapalı kulüp sayısı üçe yükseldi.

Kayserispor’a 3 dönem, Eyüpspor’a süresiz yasak

Yapılan duyuruya göre, Kayserispor üç transfer dönemi boyunca yeni oyuncu kaydı yapamayacak. Eyüpspor ise süresiz olarak transfer yasağına tabi tutulacak. Her iki kulübün de FIFA nezdinde çözülmesi gereken iki dosyası bulunduğu öğrenildi.

FIFA’nın bu kararları, sezon başından bu yana ekonomik sıkıntılarla boğuşan iki kulüp için yeni bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Zor günler geçiren takımlar

Süper Lig’e istediği başlangıcı yapamayan iki takım, saha içi başarısızlıklarının yanı sıra bu kararla daha da zor bir döneme girdi.

Kayserispor, geride kalan 8 haftada galibiyet alamayan tek takım konumunda. 5 puanla 17. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, düşme hattından kurtulmakta zorlanıyor.

Eyüpspor da aynı şekilde 5 puanla Kayserispor’un hemen üzerinde bulunuyor. Kulüp, alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Selçuk Şahin’le yollarını ayırmıştı.

Transfer yasağının nedeni dosyalardaki borçlar

FIFA kaynakları, her iki kulübün de oyuncularına ve teknik personele yönelik ödenmeyen alacaklar nedeniyle cezaya çarptırıldığını bildirdi. Kulüplerin, devre arası transfer dönemine kadar bu borçlarını kapatmamaları halinde yasağın devam edeceği belirtildi.

FIFA’dan Türkiye kulüplerine sıkı denetim

FIFA son dönemde Türk futbol kulüplerine yönelik mali denetimlerini sıklaştırdı. Antalyaspor’un ardından Kayserispor ve Eyüpspor’un da cezalandırılması, Süper Lig ekiplerinin finansal disiplin konusunda yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Uzmanlar, bu kararların ardından kulüplerin borç yapılandırma ve lisans süreçlerinde daha dikkatli adımlar atması gerektiğini vurguluyor.