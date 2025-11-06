Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Benfica, sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen’e 1-0 mağlup olarak bir kez daha puan alamadı. Portekiz temsilcisi, Devler Ligi’nde üst üste yenilgilerle sarsılırken teknik direktör Jose Mourinho maç sonrası açıklamalarıyla gündeme oturdu.

“Harika oynayan bir çocuk hata yaptı, kalbim acıyor”

Mourinho, Sport TV'ye yaptığı açıklamada yenilginin kırılma anına dikkat çekti. Ünlü teknik adam, genç oyuncusu Dahl’ın golde büyük bir hata yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kalbim acıyor, çünkü harika bir maç çıkaran bir çocuk golde bir hata yaptı. O andan sonra onu motive etmeye çalışsak da bazı zorluklar yaşadık. Rakipler geriye çekildi, orta sahayı dev oyuncularıyla kapattılar. Hava toplarında güçlü değiliz, bu yüzden alan bulamadık. Sonuçtan hayal kırıklığına uğradım ama takımın gelişiminden memnunum.”

Mourinho’nun hedefinde hakem vardı

Portekizli teknik direktör, mücadelede tempo düşürme yönündeki hareketlerin hakem tarafından engellenmediğini savunarak sert konuştu:

“Sırf itiraz etmek için itiraz etmeyi sevmem ama onların yaptığı bütün oyunu soğutma hareketleri… Rakip çok fazla oyunu yavaşlatıyorsa bunun tek sorumlusu hakemdir. Kaleciye ilk yarıda sarı kart gösteren hakem görmek zordur. Sonra faul olur, kendilerini yere atarlar, oyun durur. Oyunun sürekli kesilmesine izin verildi. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı.”

Mourinho, yine de yenilgiyi hakeme bağlamadığını belirterek, “Maçı hakem yüzünden kaybettiğimizi düşünmüyorum. Kaybettik, çünkü gol atamadık.” dedi.

“Oyunun çirkin tarafının sorumlusu oyuncular değil, izin verenler”

Benfica’nın başındaki tecrübeli teknik adam, tartışmalı pozisyonlara girmenin gereksiz olduğunu belirterek, oyunun bütünlüğüne dikkat çekti:

“Pozisyonlara girmeyeceğim; belki bariz bir hata dışında özel bir şey yoktu. Ama oyunun kalitesinin hepimize yüklediği bir sorumluluk var. Bugün oyunun çirkin tarafının suçu ne Hjulmand’da ne oyuncularda, izin verenlerde.”

Mourinho ayrıca maçın hakemiyle geçmişten gelen bir gerginlik olduğunu ifade ederek, “Maalesef iyi tanıdığım bir hakemdi; benimle arası yok, benim de onunla yok.” sözleriyle dikkat çekti.

Benfica Şampiyonlar Ligi’nde dibe vurdu

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile birlikte henüz hiç puan alamayan iki takımdan biri oldu.

Portekiz ekibi, Devler Ligi sıralamasında 35. sırada yer alıyor.

Taraftardan Mourinho ve Rui Costa’ya sert tepki

Takımın kötü performansı, Benfica taraftarlarının sabrını taşırdı. Sosyal medyada kulüp başkanı Rui Costa ve teknik direktör Jose Mourinho yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Taraftarlar, takımın oyunundan ve alınan sonuçlardan duydukları memnuniyetsizliği sert mesajlarla dile getirdi.