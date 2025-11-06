Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Atalanta, deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya geldi. İtalyan temsilcisi, Lamar Samardzic’in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ancak maçın sonucu kadar, yıldız oyuncu Ademola Lookman ile teknik direktör Ivan Juric arasında yaşanan gerginlik de büyük yankı uyandırdı.

Lookman oyundan çıkınca sinirlendi

Karşılaşmanın 75. dakikasında değişiklik tabelasında numarasını gören Lookman’ın tepkisi anında kameralara yansıdı.

Nijeryalı futbolcu, oyundan alınma kararından memnun olmadığını jest ve mimikleriyle net bir şekilde belli etti.

Oyuncu kenara geldiğinde işler daha da gerildi. Juric, Lookman’ı kolundan sertçe tutarak yüzüne karşı bağırdı. Teknik ekip, gerginliği büyümeden bitirebilmek için araya girdi ve Lookman’ı uzaklaştırdı.

Yaşanan gerilim, televizyon yayınına saniye saniye yansıdı.

Juric: “Soyunma odasında çözülür”

Maç sonrası Sky Sport’a konuşan teknik direktör Ivan Juric, yaşanan olayın abartılmaması gerektiğini söyledi.

Juric açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Lookman mı? Her pazar yorumladığımız aynı şeyler bunlar. Oyuncular oyundan çıkmayı hoş karşılamayabilir ama bunlar soyunma odasında çözülür. Benim için her şey geçer, önemli olan Atalanta’dır.”

Juric’in bu sözleri, futbolcuyla aralarında ciddi bir kırılma olmadığı şeklinde yorumlandı.

Lookman’ın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı

Nijeryalı yıldız Ademola Lookman, yaz transfer döneminde sık sık Galatasaray ile anılmıştı.

Sarı-kırmızılıların oyuncuyla ciddi temas kurduğu iddia edilmiş, ancak Atalanta yönetimi yıldız futbolcuyu kadroda tutmak için kapıları kapatmıştı.

Atalanta’da sular sakinleşir mi?

Atalanta cephesinde Lookman ile Juric arasındaki tansiyonun nasıl yönetileceği merak konusu.

İtalyan basınında, yaşanan gerginliğin takım içi disiplin nedeniyle kısa sürede kontrol altına alınacağı yorumları ağırlık kazanırken, Lookman’ın ilerleyen haftalarda nasıl bir karşılık vereceği de takip ediliyor.

