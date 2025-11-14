Son Mühür - Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki kriz, Portekiz’e de yansıdı. Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, yıldız futbolcunun ayrılık kararını bekliyor.

Beşiktaş’ta sözleşmesindeki sıra dışı maddeler nedeniyle takımdan ayrılabileceği konuşulan Rafa Silva için eski kulübü Benfica harekete geçmeye hazırlanıyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 32 yaşındaki yıldızın Beşiktaş ile bağlarını koparmasını bekliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Silva boşta kalırsa bonservis ödemeden oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

1,5 yıllık sözleşme istiyorlar

Rafa Silva’nın Beşiktaş ile yollarını ayırması durumunda, Benfica’nın yıldız oyuncuya 1,5 yıllık sözleşme ve performansa dayalı ek bonuslar teklif edeceği belirtiliyor. Beşiktaş ile yaşanan gerilimin, oyuncunun ayrılma ihtimalini artırdığı ifade ediliyor. Sergen Yalçın ile yaşadığı sorunların ardından ailesi ve menajeriyle görüşmek için izin alan Silva’nın kulüple yollarını ayırma sürecine doğru ilerlediği iddia ediliyor. Rafa Silva’nın vereceği karar merakla beklenirken, Benfica ve Jose Mourinho’nun fırsatı kaçırmamak için gelişmeleri yakından takip ettiği aktarılıyor.