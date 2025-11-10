Son Mühür - Portekiz Ligi 11. haftasında Benfica, sahasında Casa Pia ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen maç 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.
90+1'de gelen gol
Estadio da Luz’daki maçta Benfica, 17. dakikada Georgiy Sudakov ve 60. dakikada Vangelis Pavlidis’in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Casa Pia, maçın son bölümlerinde etkileyici bir geri dönüş yaptı. 66. dakikada Tomas Araujo’nun kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren Casa Pia, 90+1. dakikada Renato Nhaga’nın golüyle skoru 2-2’ye taşıdı.
1 gol de iptal edildi
Benfica, 81. dakikada Leandro Barreiro ile bir gol kaydetti ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Casa Pia ise 65. dakikada Cassiano’nun penaltı atışını değerlendiremeyerek önemli bir fırsatı kaçırdı.
Portekiz Ligi'nde son durum
Bu sonuçla Benfica puanını 25’e, Casa Pia ise 9’a yükseltti. Ligin 12. haftasında Benfica, Nacional’in sahasına konuk olacak, Casa Pia ise kendi sahasında Alverca’yı ağırlayacak. Benfica taraftarları, son dakikada yedikleri golle kaçan galibiyete büyük tepki gösterdi.