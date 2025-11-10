Son Mühür - Portekiz Ligi 11. haftasında Benfica, sahasında Casa Pia ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen maç 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

Estadio da Luz’daki maçta Benfica, 17. dakikada Georgiy Sudakov ve 60. dakikada Vangelis Pavlidis’in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Casa Pia, maçın son bölümlerinde etkileyici bir geri dönüş yaptı. 66. dakikada Tomas Araujo’nun kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren Casa Pia, 90+1. dakikada Renato Nhaga’nın golüyle skoru 2-2’ye taşıdı.

1 gol de iptal edildi