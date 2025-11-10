Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig’in 12. haftasında Zecorner Kayserispor’u 4-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tedesco, maç sırasında taraftar desteğini duymadığını ancak sonrasında yapılan geri bildirimlerden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

“Taraftarlarımız mutluysa, biz de mutluyuz. Futbolcu ve teknik ekip için en kritik unsurlardan biri taraftar desteğidir” diyen Tedesco, maç sonunda gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zorlu maç ve lig sıralamasının önemi

Fenerbahçe’nin ligdeki konumunun şu aşamada ikinci planda olduğunu belirten Tedesco, karşılaşmanın zorluklarına değindi. “Ligin alt sıralarında yer alan takımların maçları her zaman sürprizlerle dolu geçiyor. Kayserispor, istatistikler açısından oldukça güçlü bir ekip ve özellikle ortalarda etkili” ifadelerini kullandı.

Tedesco, rakibin oyun planına göre sabırlı olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Başlangıçta boş alan bulmak kolay değildi. Rakibi koşturarak ve doğru anı bekleyerek oyunu dikine açmaya çalıştık. Bu konuda önemli bir ilerleme kaydettik” dedi.

Fred’in performansı övgüyle karşılandı

Fenerbahçe’nin orta sahasında gösterdiği performansla öne çıkan Fred için Tedesco, “Fred harika bir oyun ortaya koydu. Ona her zaman sakin kalmasını ve istikrarlı olmasını söylüyorum. Bu kararı verirken onun kariyerine veya kalitesine bir etkisi olmadı. Sahada gösterdiği katkıdan dolayı gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Takımın disiplini ve çalışma azmi

Oyuncuların çalışma temposuna da değinen Tedesco, “Takım çok sıkı çalışıyor ve güvenimizi fazlasıyla hak ediyorlar. Oyuncular sahada sadece yeteneklerini değil, rakibi analiz etme becerilerini de ortaya koyuyorlar. Kulübede oturanlar da takıma destek veriyor, rekabet sağlıklı ve motive edici” dedi.

Tedesco, üç günde bir maç oynadıkları dönemlerde oyuncu değişikliklerinin önemine de dikkat çekerek, “Değişiklikler sayesinde sahaya taze ve dinamik bir ekip çıkıyor, takım kondisyonunu koruyor” yorumunda bulundu.