Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek ligde 7 maçta 7 galibiyet aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de peş peşe 3 galibiyet daha elde ettiği takdirde, Fenerbahçe'nin rekorunu paylaşacak. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki ilk 10 maçını kazanarak bu alanda tarihe geçmişti.

3 zorlu maç