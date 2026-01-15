Son Mühür - Portekiz Kupası’nda Porto ile Benfica kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı tek golle kazanan Porto, Benfica’nın kupaya veda etmesine neden oldu. Bu sonuçla Jose Mourinho, kariyerinde nadir görülen biçimde kısa sürede bir kupadan daha elenmiş oldu. Daha önce Türkiye’de görev yapan iki teknik adamın mücadelesinde, Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, Mourinho’yu Portekiz Kupası dışında bırakan isim oldu.

''Benfica baştan sona domine etti''

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Mourinho, müsabakaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu: “Daha iyi olan takım kaybetti. Porto 45 dakika defans yaptı. DNA'sına sahip bir takıma karşı oyunu istediğimiz gibi kontrol ettik. Benfica baştan sona domine etti.” Porto Teknik Direktörü Farioli, karşılaşmanın ardından düşüncelerini kısa ve net sözlerle ifade etti: “Biz daha iyiydik ve kazandık.” 1 haftada 2 veda yaşadı Bu sonuçla Benfica, bir hafta içinde ikinci kez kupa hedefinden uzaklaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, daha önce Portekiz Lig Kupası’nda Braga’ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Mourinho’nun maç sonrası derbi istatistikleri de yeniden tartışma konusu oldu. Portekizli teknik direktör, son 12 derbide galibiyet alamazken, bu süreçte 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Mourinho’nun derbilerdeki bu performansı eleştirileri beraberinde getirdi. Maç sonu gönderme yaptılar Maç öncesinde Porto’nun analiz edilmesinin kolay olduğunu dile getiren Mourinho’ya, karşılaşmanın ardından Porto cephesinden dikkat çeken bir yanıt geldi. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Analiz etmesi kolay, yenmesi zor” ifadelerini kullandı.