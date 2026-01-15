Siyah-beyazlı formayla hiç resmi maçta oynamayan genç oyuncunun bu transferi, kulübün transfer politikası açısından tartışma konusu olmaya devam ediyor.

2024-25 sezonunun ara transfer döneminde 1,94 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer edilen Ricardo, beklentileri karşılayamadı ve hiç forma şansı bulamadan kiralık yolculuğuna başladı. Şimdi Kolombiya'da kendini gösterme fırsatı yakalayan genç futbolcunun geleceği merak konusu.

Beşiktaş'tan resmi açıklama

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar dileriz."

Deportes Tolima da sosyal medya hesaplarından transferi duyurarak genç oyuncuyu kamuoyuna tanıttı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmazken, kiralama bedeli de ödenmeyecek. Bu hamle, tamamen oyuncunun gelişimi ve maç kondisyonu kazanması amacıyla yapıldı.

Athletico Paranaense'de süre bulamadı

Elan Ricardo, sezon başında Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralanan genç oyuncu, burada da beklenen performansı gösteremedi. Lig maçlarında hiç forma şansı bulamayan Kolombiyalı futbolcu, sadece Brezilya Kupası'nda oynanan iki karşılaşmada toplam 46 dakika süre aldı.

Athletico Paranaense'nin kiralık sözleşmeyi erken sonlandırması, Ricardo için yeni bir transfer sürecini başlattı. Brezilya'da tutunamaması, genç oyuncunun ülkesine dönmesiyle sonuçlandı.

Beşiktaş'ta hiç forma giymedi

Elan Ricardo, 2024-25 sezonunun devre arasında Keny Arroyo ile birlikte Beşiktaş kadrosuna katılmıştı. Ancak beklenen uyumu bir türlü sağlayamayan genç orta saha oyuncusu, teknik direktör kararlarıyla kadro dışı kaldı ve siyah-beyazlı formayla hiçbir resmi maçta görev almadı.

Beşiktaş taraftarlarının "Ne oldu bu çocuğa?" diye sorduğu Ricardo'nun transfer hikayesi baştan beri tartışmalara yol açtı. Büyük umutlarla transfer edilen oyuncudan bir türlü verim alınamadı ve hızlıca kiralık çözümüne gidildi.

Adalı'nın Ricardo planı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz mayıs ayında Ricardo hakkında dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Başkan Adalı, oyuncuyu gerekirse İstanbul takımlarından birine kiralayabileceğini ve onun için Atletico Madrid'le kavga ettiklerini söylemişti. Adalı'nın Ricardo'nun potansiyeline olan inancı devam ederken, oyuncunun Kolombiya'da kendini göstermesi bekleniyor.