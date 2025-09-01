Son Mühür - İstanbul Valiliği, kent genelinde motosiklet kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme yayımladı. Valilik tarafından duyurulan genelgede, kaldırımlar, yaya yolları ve meydanlarda motosiklet parkına kesinlikle izin verilmeyeceği açıklandı. Ayrıca, trafiğe kapalı alanlara motosiklet girişinin de tamamen yasaklandığı vurgulandı.

Genelgede, kararın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na dayandırıldığı belirtildi.

Valilik, belediyelere de çağrıda bulunarak, trafik akışını aksatmayacak şekilde ivedilikle yeni motosiklet park alanları belirlenmesi talimatını verdi.

Denetimlerin zabıta ve kolluk kuvvetlerinin koordinasyonuyla artırılacağı, kurallara uymayanlara karşı yasal işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.

Alınan kararın, hem yaya güvenliğinin sağlanması hem de şehir dokusunun korunması amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.