Son Mühür- Tibuk’un açıklamalarına göre, dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı İsmail Özdağlar hakkında ciddi bir rüşvet iddiası gündeme geldi. İddiaya göre Özdağlar, devletle yapılacak bir iş için 50 bin dolar talep etti.

Uğur Mengenecioğlu’nun rolü

Bahsi geçen iş insanı Uğur Mengenecioğlu, kendisinden rüşvet talep edildiğini fark edince konuyu yakın olduğu isimlerden biri olan Adnan Kahveci’ye aktardı. Kahveci de durumu doğrudan Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a iletti. Özal, bu iddiayı doğrulamak için gizli bir ses kaydı yapılmasını istedi.

Gizli ses kaydıyla ortaya çıkan pazarlık

Tibuk’un aktardığına göre, Uğur Mengenecioğlu cebine gizli bir teyp yerleştirerek Özdağlar ile yeniden görüştü. Görüşmede 50 bin dolarlık talep üzerinden pazarlık yapıldığı, rakamın 40 bin ve 30 bin dolar seviyelerine kadar indiği ses kaydına yansıdı. Bu kayıt kısa sürede yetkililere teslim edildi.

Özal’ın sert müdahalesi

Kaydın ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Özal’ın direktifleriyle Özdağlar hem bakanlık hem de milletvekilliği görevinden alındı. Daha sonra hakkında açılan davada hapis cezası alarak cezaevine gönderildi. Tibuk, bu olayın Türkiye’de “kendi bakanını bizzat yargı önüne çıkaran” bir yönetim anlayışının örneği olduğunu vurguladı.

“Bir de bugüne bakın”

Besim Tibuk, anlatısını “Bir bugünkü idareye bak, bir de o idareye bak” sözleriyle bitirdi. O dönem devletin, kendi içindeki yolsuzluğu ortaya çıkarmak için gizli ses kaydı talimatı verdiğini hatırlatan Tibuk, bu yönüyle geçmişle bugün arasında ciddi bir fark bulunduğunu dile getirdi.