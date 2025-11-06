Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yukarı yönlü baskıladı. Sektör kaynakları, motorin grubunda yeni bir fiyat artışının yolda olduğunu açıkladı.

Yapılan değerlendirmelere göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam uygulanacak.

Zam öncesi mevcut fiyatlar

Zam gelmeden önce Türkiye’nin üç büyük kentinde motorin fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:

- İstanbul: 55,49 TL

- Ankara: 56,51 TL

- İzmir: 56,85 TL

Bu rakamlar, döviz kurundaki yükseliş ve Brent petrolün uluslararası piyasalardaki dalgalı seyri nedeniyle son aylarda sık sık değişkenlik gösteriyor.

Zam sonrası beklenen fiyatlar

Sektör temsilcileri, 2,07 TL’lik artışın ardından motorin fiyatlarının şu seviyelere yükselmesini öngörüyor:

- İstanbul: yaklaşık 57,56 TL

- Ankara: yaklaşık 58,58 TL

- İzmir: yaklaşık 58,92 TL

Bu artışla birlikte motorin fiyatları Türkiye genelinde son dönemlerin en yüksek seviyelerine yaklaşmış olacak.

Benzinde değişiklik yok

Motorin fiyatlarına zam uygulanırken, benzin grubunda şimdilik herhangi bir fiyat hareketi öngörülmüyor. En güncel benzin fiyatları ise şöyle:

- İstanbul: 53,65 TL

- Ankara: 54,51 TL

- İzmir: 54,85 TL

Benzin fiyatlarının mevcut seviyelerini koruduğu, değişimin uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak ilerleyen günlerde şekillenebileceği ifade ediliyor.