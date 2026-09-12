2027-2029 döneminde kamu yatırımlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, 12 Eylül 2026 tarihli ve 33368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeyle birlikte kamu kurumlarının 2027 yılı yatırım programı hazırlıklarında izleyeceği esaslar ve yatırım öncelikleri ortaya konuldu.

Rehberde, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve kalkınma hedeflerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi, diğer taraftan yatırımların etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi. Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa sürede ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine önem verileceği kaydedildi.

2027 yılı Kamu Yatırım Programı hazırlıklarında, 12. Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program’da yer alan amaç, politika ve önceliklerin esas alınacağı bildirildi. Kamu idarelerinin stratejik planlarının da yatırım tekliflerinde dikkate alınacağı ifade edildi.

Yeni projelere seçici yaklaşım

Rehberde kamu kurumlarının yatırım tekliflerini hazırlarken devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilmesi istendi. Tamamlanması zorunlu projeler dışında 2027 Yılı kamu Yatırım Programı ‘na yeni proje alınabilmesi için gerekli şartların sağlanması gerektiği belirtildi.

2027-2029 dönemi için proje bazında ödenek tekliflerinde belirlenen öncelikler arasında 12. Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli sektör ve alanlar da bulunuyor. Bunun yanında 6 Şubat 2024 depremlerinden etkilenen illerde altyapının yeniden tesis edilmesine yönelik projeler, 2027 yılı içinde tamamlanması hedeflenen yatırımlar ve fiziki gerçekleşmesi önemli ölçüde sağlanmış projeler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Sektörler belirlendi

Rehberde tarım, hayvancılık, sanayi, enerji, ulaştırma, turizm, konut, eğitim, sağlık ve kamu hizmetleri gibi farklı sektörlere yönelik öncelikleri de belirlendi.

Ulaştırma alanında tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yolu projeleri ile mevcut ulaşım sistemlerinin korunması ve etkin kullanımını sağlayacak yatırımlara öncelik verilmesi öngörüldü.

Kent için ulaşım yatırımlarında da yolcu taşıma potansiyeli ve fizibilite kriterleri dikkate alınacak. Raylı sistem yatırımlarında bazı projeler için günlük yolcu kapasitesine ilişkin asgari kriterler getirildi.

Eğiitm alanında özellikle deprem riski yüksek bölgelerde bulunan okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik projeler öncelikli değerlendirilecek.

Sağlık sektöründe ise devam eden projelerin tamamlanmasına, mevcut sağlık tesislerinin yenilenmesine ve makine-teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırımlara öncelik verilmesine karar verildi.