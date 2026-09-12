Kamu kurumlarının 2027-2029 dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde gerçekleştirilecek taşıt alımlarında kullanılacak bedeller belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ile farklı araç türleri için 2027, 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin tahmini alım bedelleri yayımlandı.

Rehberde yer alan tabloya göre; 2027 yılında binek otomobiller için belirlenen tahmini bedeller araç kategorisine göre değişiyor.

2027 yılı için station-wagon araçların tahmini alım bedeli 1 milyon 278 bin TL, arazi araçlarının 1 milyon 60 bin TL, minibüslerin 2 milyon 874 bin TL olarak açıklandı.

Arazi hizmetlerinde kullanılacak kaptıkaçtı tipi araç için 2027 yılı tahmini bedeli 2 milyon 949 bin TL olurken, pick-up araçlar için kategoriye göre 2 milyon 152 bin TL ve 2 milyon 546 bin TL tutarları yer aldı.

Panelvan araçların tahmini bedeli ise türüne göre 1 milyon 254 bin TL ve 1 milyon 594 bin TL olarak belirlendi. 26 kişiye kadar yolcu taşıyabilen midibüs için 2027 yılı tahmini bedeli 2 milyon 961 bin TL olarak gösterildi.

Otobüs ve kamyon bedelleri

2027 yılında 27-40 kişilik otobüs için tahmini alım bedeli 8 milyon 50 bin TL, en az 41 kişilik otobüs için ise 9 milyon 643 bin TL olarak belirlendi.

Kamyon kategorilerinde 2027 yılı tahmini bedelleri araç özelliklerine göre 2 milyon 873 bin TL, 5 milyon 19 bin TL ve 5 milyon 924 bin TL seviyelerinde yer aldı.

Tıbbi donanımlı ambulans için 2027 yılı tahmini bedeli 4 milyon 711 bin TL, arazi hizmetlerinde kullanılacak ambulans için ise 5 milyon 623 bin TL olarak belirlendi.

Motosikletlerde 600 cc'ye kadar olan modeller için 501 bin TL, 601 cc ve üzerindeki modeller için 541 bin TL, bisiklet için ise 44 bin TL tahmini alım bedeli öngörüldü.