Galatasaray’ın milli futbolcusu Yunus Akgün, geçirdiği fıtık ameliyatı sonrası bir süre formasından uzak kalacak. Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı kanat oyuncusunun operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Kulüpten resmi açıklama

Galatasaray’dan yapılan bilgilendirmede, “Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün’ün planlanan fıtık operasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ameliyat sonrası sağlık ekibi tarafından yapılan ilk değerlendirmede, oyuncunun 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalmasının beklendiği bildirildi.

Yener İnce: “Kasık fıtığı teşhisi konuldu”

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Yunus Akgün’ün yaşadığı ağrının detaylı tetkikler sonucu kasık fıtığı olarak teşhis edildiğini belirtmişti.

İnce, süreci şu sözlerle özetlemişti:

“Yunus’un MR’ını çektik. İlk bulgular osteitis pubis benzeri ağrılara işaret ediyordu. Ancak muayene sonrası bunun fıtık kaynaklı olduğunu tespit ettik. Kasık fıtığında futbolcu zaman zaman ağrıyla oynayabilir ama bu ağrı performansı ciddi biçimde etkileyebilir. Bu nedenle kısa bir dinlenme sürecinin ardından ameliyat kararını verdik.”

“4-6 hafta içinde sahalara dönebilir”

Takım doktoru, operasyon sonrası Yunus’un yaklaşık 4 ila 6 haftalık bir tedavi süreciyle sahalara dönebileceğini ifade etti: “Yunus’un ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci iyi giderse, yaklaşık bir ay içinde takımla antrenmanlara başlayabilir. Aksi durumda süreç 6 haftaya kadar uzayabilir. Şu an için moral durumu gayet iyi.”

Galatasaray’da planlar yeniden şekilleniyor

Yunus Akgün’ün sakatlığı, Galatasaray’ın yoğun fikstürü öncesinde teknik ekibin planlarını etkiledi. Teknik Direktör Okan Buruk, milli futbolcunun yokluğunda kanat rotasyonunda Barış Alper Yılmaz ve Sane gibi isimlere görev vermeyi planlıyor.

Milli Takım’da da forma giyemeyecek

Ağrıları nedeniyle son haftalarda sınırlı süre alabilen Yunus Akgün’ün, Kasım ayında oynanacak Milli Takım maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sağlık ekibi, genç futbolcunun tedavi sürecini yakından takip edecek ve dönüş tarihini antrenman performansına göre netleştirecek.

