ABD’de MLS sezonunun sona ermesiyle birlikte Lionel Messi’nin Dünya Kupası hazırlıkları için kısa süreli forma giyeceği bir takım aradığı iddiaları yeniden gündemde yer aldı. Arjantin basınında çıkan haberlerde, Messi’nin Ocak–Nisan dönemini boş geçirmemek için bir kulüple geçici anlaşma yapabileceği öne sürüldü.

Bu iddiaların ardından gözler bir kez daha Galatasaray’a çevrildi.

Gardi: “Fırsat olursa Galatasaray için faydalı olur”

Sarı-kırmızılı kulübe yakınlığıyla bilinen uluslararası futbol menajeri George Gardi, Sky Sports’a yaptığı değerlendirmede Messi–Galatasaray ihtimali üzerine konuştu.

Gardi açıklamasında şunları söyledi:

“Başkan Dursun Özbek, Messi sorusuna gerekli yanıtı verdi. Ancak şunu söyleyebilirim ki Messi bir futbol efsanesi. Eğer bir fırsat oluşursa, Galatasaray için çok değerli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

