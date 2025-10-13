A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın Gürcistan ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Montella, kamptan ayrılan kaleci Berke Özer hakkında konuşarak, “Milli takımı kimse izinsiz terk edemez. Bunun sonuçları olur” dedi.

“Burada bir aile ortamı var”

Montella, milli takımda oluşturulan birlik havasına vurgu yaparak, futbolcuların milli sorumluluğun bilincinde olması gerektiğini belirtti:

“Bizim futbolcularımızın olduğu grupta bir aile ortamı var. Bunu gösteriyoruz. Burada olma arzusu ile bunu başarabiliyoruz. Futbolcular her zaman milli takım için mücadele vermek zorunda. Benim görevim en iyi futbolcuları seçmek. Stratejiler maçtan maça değişiyor, ben de buna göre karar veriyorum.”

“Berke, teknik kararlara karşı geldiğini söyledi”

Montella, kamptan ayrılan kaleci Berke Özer’in açıklamalarına da değinerek kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi:

“Berke Özer, yaptığı açıklamada teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Ancak burada ülkemizin onurunu temsil ediyoruz. Kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur.”

“İlk daveti yolladığımda ikinci ligdeydi”

Berke’yi milli takıma ilk kez davet ettiğinde ikinci ligde oynadığını hatırlatan Montella, genç kaleciye duyduğu güveni anımsattı:

“Berke konusunu çok uzatmayacağım çünkü yarın çok önemli bir maçımız var. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası için mücadele ediyoruz. Berke’yi ilk davet ettiğimde ikinci ligdeydi. ABD’ye gittiğimizde Lille’e gitmeden önce iki maçta da oynatmıştım. Yaptığı açıklamada, kendi seçimleriyle bizim seçimlerimizin çakıştığını söyledi. Eğer öyle olsaydı zaten iki maçta da forma giymezdi.”

“Bu benim için büyük bir hayal kırıklığı”

Montella, yaşanan sürecin kendisini derinden üzdüğünü ifade etti:

“Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Burada kimsenin oynamaya dair bir garantisi yok. Mert Günok buna en iyi örnek. İlk kez formayı giydikten sonra 7 yıl bekledi ama şu anda oynamıyor olmasına rağmen herkesi destekliyor. Ben Berke’den de aynı olgunluğu beklerdim.”

“Bana değil, gruba saygı çok önemli”

Deneyimli teknik adam, konunun kişisel bir mesele değil, takım disiplini meselesi olduğunu vurguladı:

“Biz bu aile ortamını korumak zorundayız. Bana olan saygıdan önce gruba olan saygı çok önemli. Bu yüzden Berke’den yaptığına dair bir açıklama bekliyorum. Bu takım hepimizin ortak sorumluluğu.”