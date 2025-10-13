La Liga devi Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Avrupa futbolunun en parlak isimlerinden biri olarak sadece İspanya’da değil, artık Suudi Arabistan liginde de gündemde. İspanya basınında yer alan iddialara göre, Suudi ekibi Al Hilal, 17 yaşındaki futbolcu için dudak uçuklatan bir teklif yaptı.

Habere göre Al Hilal, Barcelona’ya 400 milyon euro bonservis önerdi. Ancak Katalan kulübü, bu astronomik teklifi hiç düşünmeden reddetti.

Barcelona: “Böyle bir teklif almadık”

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, kulüp kaynaklarına dayandırdığı haberinde Barcelona’nın böyle bir teklif almadığını belirtti. Katalan yöneticiler, “Lamine Yamal satılık değil” diyerek oyuncunun kulübün uzun vadeli planlarında kilit rol oynadığını vurguladı.

Kulüp, Yamal’ı geleceğin Lionel Messi’si olarak gördüklerini ve hiçbir şartta satmayı düşünmediklerini aktardı.

Yamal’ın sözleşmesi altın değerinde

Geçtiğimiz ay Barcelona ile yeni sözleşme imzalayan Lamine Yamal, kulübün en yüksek maaş alan isimlerinden biri haline geldi. Yeni anlaşmaya göre genç futbolcunun yıllık kazancının bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu bulacağı öğrenildi.

Yamal’ın serbest kalma bedeli ise 1 milyar euro olarak belirlendi. Bu madde, Avrupa kulüplerinin yıldız oyuncuya ulaşmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Al Hilal’in gözü Avrupa yıldızlarında

Suudi Arabistan Ligi, son iki yılda dünya futbolunun dev isimlerini kadrosuna katmak için büyük bütçeler ayırdı. Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Kante ve Mane gibi yıldızları transfer eden Suudi kulüpler, şimdi gözünü Avrupa’nın genç yeteneklerine çevirmiş durumda.

Lamine Yamal’ın transfer girişimi, bu stratejinin yeni bir adımı olarak değerlendiriliyor. Ancak Barcelona cephesi, “Yamal kulübün geleceği” diyerek kapıları tamamen kapattı.

Futbol dünyasında yankı uyandırdı

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen Barcelona’nın A takımında istikrarlı performans sergileyen Yamal, geçen sezonki yükselişiyle futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekmişti.

Uzmanlar, Al Hilal’in teklifini “modern futbol tarihinin en yüksek transfer denemesi” olarak yorumlarken, birçok spor otoritesi “Barcelona’nın reddi, kulübün ekonomik sıkıntılara rağmen değerlerinden ödün vermediğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.