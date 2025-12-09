9 Aralık 2025 Salı günü oynanacak olan bu zorlu mücadelede görev alacak hakem kadrosu UEFA tarafından resmen duyuruldu. Tecrübeli hakem Danny Makkelie'nin yönetimindeki maçta, yardımcılıkları yine aynı ülkeden isimler üstlendi. Futbolseverler, bu kritik maç öncesinde Hollandalı hakemin kariyeri ve geçmişteki yönetimlerini mercek altına aldı.

Danny Makkelie Kimdir?

28 Ocak 1983 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen Danny Makkelie, genç yaşta başladığı hakemlik kariyerinde basamakları hızla tırmandı. Uluslararası arenadaki tecrübesiyle bilinen Makkelie, 2011 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazandı. Kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak, 2012 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalini yönetmesi gösterildi. Saha içindeki otoriter tavrı ve disipliniyle tanınan Danny Makkelie'nin futbol hakemliği dışındaki asıl mesleği de oldukça dikkat çekici. Hollandalı hakem, sivil hayatında Hollanda polis teşkilatında görev yapıyor. Hem emniyet mensubu olması hem de üst düzey hakemlik yapması, onun saha içindeki yönetim tarzına da yansıyor.

Monaco - Galatasaray Maçının Hakem Kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco - Galatasaray mücadelesinde görev yapacak tam hakem kadrosu şu şekilde belirlendi:

Orta Hakem: Danny Makkelie (Hollanda)

1. Yardımcı Hakem: Hessel Steegstra

2. Yardımcı Hakem: Jan de Vries

Dördüncü Hakem: Allard Lindhout

Monaco - Galatasaray maçını yönetecek olan bu kadro, karşılaşmanın adil ve kurallara uygun şekilde yönetilmesi için sahada yerini alacak.