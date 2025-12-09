Son Mühür- Sarı-kırmızılı formayla Avrupa arenasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen, bir gol daha atması halinde kulüp tarihine geçecek. Galatasaray’ın Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta 12 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, Monaco karşısında da gol atarsa Shabani Nonda ve Milan Baros’u geride bırakarak Avrupa’da en çok gol atan yabancı futbolcu unvanının yeni sahibi olacak.

Avrupa’da müthiş seri

26 yaşındaki santrfor, Avrupa kupalarında üst üste 8 maçtır skor üretmeyi başardı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 5 karşılaşmada 6 gol atan Osimhen, bu grafiğini Şampiyonlar Ligi’ne de taşıdı. Bu sezon “Devler Ligi”nde süre aldığı 3 maçta da gol atan başarılı oyuncu toplamda 6 gole ulaştı.

Monaco karşılaşması rekor maçı olabilir

Teknik heyetin hücumdaki en büyük kozu olan Osimhen, Monaco deplasmanında gol serisini sürdürmesi halinde hem Galatasaray tarihine adını yazdıracak hem de Avrupa’daki etkileyici performansına bir yenisini ekleyecek.