Momecon krem, kortizon türevi bir ilaç olarak cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Etken maddesi mometazon furoat olan krem, sedef hastalığı, atopik dermatit ve alerjik cilt reaksiyonlarında kızarıklık, kaşıntı ve iltihaplanmayı azaltmak için tercih ediliyor.

Momecon Krem Hangi Durumlarda Kullanılır?

Momecon krem, özellikle aşağıdaki cilt problemlerinde uygulanır:

Sedef hastalığı (psöriyazis)

Atopik dermatit (egzama)

Alerjik ve tahriş edici dermatit

Kaşıntı ve kızarıklık gibi iltihaplı cilt reaksiyonları

Momecon Krem Saça Sürülür Mü?

Saçlı deride oluşan psöriyazis gibi durumlarda doktor tavsiyesiyle Momecon krem uygulanabilir. Ancak ilacın saç tellerine doğrudan temas etmemesi ve doktor önerisi olmadan kullanılmaması önemlidir.

Kullanım Sınırlamaları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Momecon krem aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

Suçiçeği, uçuk, akne, siğil, rozasea gibi durumlar

Bebeklerde pişik tedavisi

Deri enfeksiyonları, mantar ve parazit kaynaklı cilt sorunları

Yaralı, ülserli veya incelmiş deri bölgeleri

Ağız ve genital çevre

Mometazon furoat veya yardımcı maddelere alerji

Momecon Krem Nasıl Kullanılır?

Günde bir kez hastalıklı bölgeye ince tabaka halinde sürülür.

Yüz ve çocuklarda kullanım süresi doktor önerisi olmadan 5 günü geçmemelidir.

Göz ve göz çevresine kesinlikle uygulanmaz.

İlacın kullanım süresi ve dozu doktora danışılarak uygulanmalıdır.

Olası Yan Etkiler

Momecon krem kullanımında bazı kişilerde görülebilecek etkiler:

Yanma ve kaşıntı

Deri incelmesi ve renk açılması

Kıllanma artışı

Tahriş veya enfeksiyon gelişimi

Uzun süre ve geniş alanlarda kullanımda sistemik etkiler oluşabileceği için dikkat edilmelidir.

Saklama Koşulları

Momecon krem 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş veya ambalajı zarar görmüş ürünler kullanılmamalıdır.