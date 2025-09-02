Momecon krem, kortizon türevi bir ilaç olarak cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Etken maddesi mometazon furoat olan krem, sedef hastalığı, atopik dermatit ve alerjik cilt reaksiyonlarında kızarıklık, kaşıntı ve iltihaplanmayı azaltmak için tercih ediliyor.
Momecon Krem Hangi Durumlarda Kullanılır?
Momecon krem, özellikle aşağıdaki cilt problemlerinde uygulanır:
-
Sedef hastalığı (psöriyazis)
-
Atopik dermatit (egzama)
-
Alerjik ve tahriş edici dermatit
-
Kaşıntı ve kızarıklık gibi iltihaplı cilt reaksiyonları
Momecon Krem Saça Sürülür Mü?
Saçlı deride oluşan psöriyazis gibi durumlarda doktor tavsiyesiyle Momecon krem uygulanabilir. Ancak ilacın saç tellerine doğrudan temas etmemesi ve doktor önerisi olmadan kullanılmaması önemlidir.
Kullanım Sınırlamaları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Momecon krem aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
-
Suçiçeği, uçuk, akne, siğil, rozasea gibi durumlar
-
Bebeklerde pişik tedavisi
-
Deri enfeksiyonları, mantar ve parazit kaynaklı cilt sorunları
-
Yaralı, ülserli veya incelmiş deri bölgeleri
-
Ağız ve genital çevre
-
Mometazon furoat veya yardımcı maddelere alerji
Momecon Krem Nasıl Kullanılır?
-
Günde bir kez hastalıklı bölgeye ince tabaka halinde sürülür.
-
Yüz ve çocuklarda kullanım süresi doktor önerisi olmadan 5 günü geçmemelidir.
-
Göz ve göz çevresine kesinlikle uygulanmaz.
-
İlacın kullanım süresi ve dozu doktora danışılarak uygulanmalıdır.
Olası Yan Etkiler
Momecon krem kullanımında bazı kişilerde görülebilecek etkiler:
-
Yanma ve kaşıntı
-
Deri incelmesi ve renk açılması
-
Kıllanma artışı
-
Tahriş veya enfeksiyon gelişimi
Uzun süre ve geniş alanlarda kullanımda sistemik etkiler oluşabileceği için dikkat edilmelidir.
Saklama Koşulları
Momecon krem 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş veya ambalajı zarar görmüş ürünler kullanılmamalıdır.