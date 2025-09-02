Hamazinc krem; Hamamelis Virginiana distilat ve Çinko Oksit etken maddeleriyle formüle edilmiş bir merhemdir. Yardımcı bileşenleri arasında metil paraben, etil paraben, propil paraben ve setostearil alkol yer alır.

Bu içeriği sayesinde krem, deri hasarlarını onarmada ve iltihaplanmayı azaltmada etkilidir.

Hamazinc Krem Ne İçin Kullanılır?

Prospektüs bilgilerine göre Hamazinc krem şu durumlarda kullanılabilmektedir:

Birinci ve ikinci derece güneş yanıkları

Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonları

Emziren annelerde meme başı çatlakları

Kurumuş, çatlamış ve tahriş olmuş cilt bakımı

Egzama ve intertrigo (pişik) gibi sulantılı cilt problemlerinde destekleyici tedavi

Yara iyileşmesini hızlandırma ve kanama süresini kısaltma

Hamazinc Krem Kaşıntıya İyi Gelir Mi?

Evet. Hamazinc krem özellikle:

Bebeklerde pişiğe bağlı kaşıntılarda

Mantar veya bakteriyel enfeksiyonların yol açtığı tahrişlerde

Egzama ve kızarıklıklarda

kaşıntıyı azaltıcı etkiler gösterebilir.

Hamazinc Krem Yüze Sürülür Mü?

Krem, ağız ve göz çevresi hariç olmak üzere yüze ince tabaka halinde uygulanabilir. Ancak kullanım öncesi mutlaka doktor önerisi alınmalıdır.

Hamazinc Krem Sivilceye İyi Gelir Mi?

Hamazinc krem, bazı kişilerde sivilce tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Çinko oksit içeriği, cildin onarımını hızlandırarak akne görünümünün azalmasına katkı sağlayabilir. Ancak kesin etki için dermatolog kontrolü şarttır.

Hamazinc Krem Nasıl Kullanılır?

Temizlenmiş cilt üzerine ince bir tabaka halinde uygulanır.

Günde birkaç kez kullanılabilir.

Uygulama öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.

Tedaviye doktorun belirttiği süre boyunca devam edilmelidir.

Hamazinc Krem Kimler Kullanamaz?

6 yaş altı çocuklar

Etken maddelere alerjisi olanlar

Hamile kadınlar (doktor onayı olmadan)

Emziren anneler kullanabilir, ancak emzirmeden önce meme uçlarının temizlenmesi gerekir.

Hamazinc Krem Yan Etkileri

Nadir de olsa bazı yan etkiler görülebilir:

Alerjik reaksiyon

Ciltte kızarıklık, yanma ve kaşıntı

Kuru deri

Egzama benzeri döküntüler

Ürtiker ve nadiren anjioödem

Yan etkiler görülmesi durumunda kremi bırakıp doktora başvurmak gerekir.

Hamazinc Krem Fiyatı (2025)

Hamazinc krem, yalnızca eczanelerde satılmaktadır. 2024 yılı güncel satış fiyatı 90,72 TL’dir.