Son Mühür - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Mısırlı yıldız Mohammed Salah, takımın Leeds United ile oynadığı 15. hafta karşılaşması sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Salah şunları söyledi:

“90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmak beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bu, kariyerimde daha önce hiç yaşamadığım bir durum. Geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım ama şimdi burada oturuyorum ve nedenini anlayamıyorum. Kulüp beni görmezden geliyor gibi hissediyorum''

Salah’ın sözlerinin ardından gözler Inter maçının kadrosuna çevrildi. Liverpool yönetimi, deneyimli kanat oyuncusunu UEFA maç kadrosuna dahil etmeme kararı aldı. Galatasaray'a mı gelecek? Salah’ın Liverpool’la yolların ayrılma aşamasına gelmesi, yıldız oyuncuyu yeniden İstanbul ekibinin gündemine taşıdı. Arap kulüplerinin Salah’a çeşitli teklifler sunduğu, Avrupa’dan birçok takımın da oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği öne sürüldü. İngiliz gazetesi Mirror, Salah’ın menajeriyle birlikte Avrupa’da kalmayı tercih ettiğini ve tutkulu taraftara sahip bir kulüpte forma giymeyi düşündüğünü yazdı. Galatasaray’ın, Inter maçının ardından Salah hakkında verilecek kesin kararı beklediği; ayrılığın netleşmesi halinde teklifte bulunabileceği basına yansıdı. İngiltere’den gelen bir diğer haberde ise Salah’ın devre arasında Liverpool’dan ayrılmasının artık güçlü bir ihtimal olarak görüldüğü ifade edildi. Kulüple 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 19 maçta 5 gol ve 3 asist üretti.