Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu’nun yasa dışı bahse karıştığı öne sürülen isimleri duyurmasının ardından genişletilen futbolda bahis soruşturması devam ediyor. Galatasaraylı Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklanırken, 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Spor Hukukçusu Emin Özkurt, yaşanan son gelişmeleri NTV yayınına değerlendirdi. TFF’nin bu tabloya artık kayıtsız kalamayacağını vurgulayan Özkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi maçınıza oynadığınız anda bahsi, müsabaka sonucunu etkileme ihtimaliniz oluyor. Bu 56. maddede şike disiplin suçunun işlenmiş olduğu anlamına gelebiliyor. Bununla ilgili bu hafta içinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na bu isimlerin sevk edileceğini düşünüyorum"

''Sözleşmeleri kulüp tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir''

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın durumunu değerlendiren Özkurt, "Futbolcuların diğer arkadaşlarıyla oynadıkları bahsin sonuçlarının gerçekleşmesi adına iletişimi söz konusuysa bu diğer futbolcuları da risk altına sokar. PFDK'ya sevk edilirlerse ki edilmeme ihtimallerini görmüyorum, 6 aydan fazla ceza alırlarsa bunların sözleşmeleri de kulüpleri tarafından tek taraflı haklı olarak feshedilebilir"dedi.

''Bu kararı TFF verebilir''

Üzerine bahis oynanan karşılaşmaların geriye dönük olarak iptaline ilişkin kararın TFF tarafından verilebileceğini belirten Özkurt, şu değerlendirmede bulundu:

“Maç sonucuna ilişkin o maçın müsabaka talimatı çerçevesinde sonucunun tescilden sonra etkilenmiş olduğu anlaşılırsa, o maçın neticesinin tescili iptal ediliyor. Dolayısıyla böylece müsabaka iptal edilecektir. Ancak tescilin iptali kulüplere tazminat veya sair talep hakkı vermez. 'Bu maçın tescili iptal edildi, şampiyonluğumu verin' ya da 'Ben bu maçın iptal edilmemesinden dolayı düşmüştüm, şimdi bir üst lige çıkayım' gibi talepler gelemez. Ancak bütün bu organizasyon belirli bir takımın şampiyonluğunun önünün açılması için, ya da belirli bir takımın ligde kalması veya düşmesi için koordineli bir çalışma içine girdiğini gösterirse TFF'nin bunu değerlendirme dışı bırakma imkanı hukuken olmayacaktır.”