Son Mühür- Modern seyyah İngiliz Karl Bushby, filmlere konu olacak macerasına son noktayı koymaya hazırlanıyor.

Eski İngiliz paraşütçü Karl Bushby, 1998’de Şili’nin Punta Arenas kentinden başlayarak memleketi Hull’a kadar yürümeye karar verdi ve yaklaşık 31.000 millik (yaklaşık 50.000 km) bir rota planlamıştı.

Başta bu yolculuğun 12 yıl süreceğini hesaplayan Bushby, 27 yıl sonra hâlâ yolda ve İngiltere’ye Eylül 2026’ya kadar varmayı umuyor.



Washington Post'ta yer alan habere göre “Goliath Seferi” adını verdiği projede Bushby'ın kendi koyduğu iki kural var: Ulaşım aracıyla ileriye gitmemek ve eve ancak yürüyerek dönmek.

Bushby bugüne kadar Patagonya, And Dağları, Orta Amerika, Meksika, ABD, Rusya, Moğolistan, Orta Asya ve Avrupa’nın bir bölümünü yürüyerek geçti.

Panama–Kolombiya arasındaki, dünyanın en tehlikeli orman geçitlerinden sayılan Darién Boşluğu’nu da yürüyerek aştı.



Donmuş buz kütleleri üzerinden...



2006’da Alaska ile Rusya’yı ayıran Bering Boğazı’nı, tamamen donmayan kırık buz kütleleri üzerinden tırmanarak geçti.

2024’te İran ve Rusya’dan kaçınmak için Hazar Denizi’ni Kazakistan’dan Azerbaycan’a 31 günde yüzerek geçti; geceleri destek teknesinde konakladı.

Rusya’ya yanlış sınır noktasından girdiği için 57 gün gözaltında kaldı, 2013’te beş yıllık vize yasağı aldı; yasağın kaldırılması için Los Angeles’tan Washington DC’deki Rusya büyükelçiliğine kadar yürüdü.



Cebinde 500 dolarla yola çıktı...



Başlangıçta yalnızca 500 dolar ile yola çıkan Bushby, zamanla ailesinin desteği, bireysel bağışlar, sponsor şirketler, kitap ve film projeleriyle ayakta kaldığını söylüyor.

Bushby, 25 ülkede yürürken “karşılaştığım insanların yüzde 99,99’unun insani olarak en iyisini temsil ettiğini” belirterek, dünyanın göründüğünden daha cömert olduğunu vurguluyor.



Şu anda Macaristan üzerinden Avrupa’da ilerliyor; Hull’a varmak için yaklaşık 932 millik (yaklaşık 1.500 km) yolunun kaldığı hesaplanıyor.