Güney Afrika’nın başkenti Pretoria yakınlarındaki Saulsville kasabası, Cumartesi sabahı yaşanan kanlı saldırıyla sarsıldı. Yerel saatle 04.30 sularında bir hostele giren en az üç saldırgan, içeride alkol alan grubun üzerine rastgele ateş açarak dehşet saçtı. Polis, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında üç yaşındaki bir çocuk da bulunuyor.

Çocuklar da hedef oldu

Polis sözcüsü Tuğgeneral Athlenda Mathe, vurulan 25 kişi arasında 12 yaşında bir erkek çocuk ile 16 yaşında bir kızın da yer aldığını doğruladı. Bölge halkı, saldırının ardından büyük panik yaşarken, güvenlik güçleri hostelin çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Saldırının nedeni bilinmiyor

Henüz saldırının motivasyonuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Polis, kaçan saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi için operasyon başlattığını, ancak şu ana kadar gözaltına alınan kimse olmadığını bildirdi.

Polis uyardı: “Ruhsatsız içki satılan yerler tehlike saçıyor”

Sözcü Mathe, saldırının gerçekleştiği mekanın kaçak içki satılan, ruhsatsız bir hostel. Bu tür kayıt dışı işletmelerin sık sık şiddet olaylarına sahne olduğunu vurgulayan Mathe, şu uyarıda bulundu:

“Bu tarz ruhsatsız içki satılan yerlerde güvenlik açıkları çok fazla. Ülkedeki toplu saldırıların önemli bir bölümü bu mekanlarda yaşanıyor. Masum insanlar da çoğu zaman çatışmaların ortasında kalıyor.”

Dünyanın en yüksek cinayet oranlarından biri

Birleşmiş Milletler’in 2023–2024 verilerine göre Güney Afrika, her 100 binde 45 cinayet ile dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkeleri arasında yer alıyor. Polis istatistiklerine göre ülkede Nisan–Eylül ayları arasında her gün ortalama 63 kişi öldürülüyor.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Yetkililer, saldırının organize bir çatışma mı yoksa alkol tüketiminin yoğun olduğu mekanlara yönelik yaygın şiddet olaylarından biri mi olduğunun belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Bölgedeki tanıklar, polis ekiplerinin çevrede kapsamlı arama ve kamera incelemesi yaptığını aktardı.