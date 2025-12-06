Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında Rusya-Ukrayna savaşında yaşamını yitiren askerler için anma programı düzenlendi. Kentteki tarihi Lychakiv Mezarlığı’nda gerçekleştirilen törene asker yakınları, resmi yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kabirlerine çiçek ve mumlar bırakıldı

Anma kapsamında, 2014 yılından itibaren süren çatışmalarda hayatını kaybeden askerler ile 2022 yılında başlayan ve halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşında yaşamını yitiren Ukraynalı askerler için dualar okundu. Mezarlık alanında bulunan askeri bölümdeki kabirler ziyaret edilerek çiçek bırakıldı, mumlar yakıldı.

Ukrayna bayrakları taşıdılar

Tören boyunca katılımcılar, kaybedilen askerlerin isimlerinin yer aldığı alanların önünde saygı duruşunda bulundu. Bazı katılımcıların Ukrayna bayrakları taşıdığı, askerlere ait fotoğrafların ve anıların yer aldığı köşelerde ise kısa süreli bekleyişlerin olduğu gözlendi. Etkinlik, sessizlik içinde gerçekleştirilen anma ile sona erdi.