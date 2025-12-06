Son Mühür - Dünyanın en nefret edilen suçlularından biri olarak tanınan ve tutuklanmasının ardından hücresinde ölü bulunan çocuk fuhuş çetesi lideri Jeffrey Epstein ile ilgili yeni belgeler ortaya çıkıyor. ABD’de bir federal yargıç, cuma günü Adalet Bakanlığı’na, Epstein hakkında yürütülen insan kaçakçılığı davasına ait büyük jüri tutanaklarını kamuoyuna açıklama izni verdi. Belgeler, 'intihar ettiği' bildirilen Epstein’ın, ABD Başkanı Donald Trump da dâhil olmak üzere zengin ve güçlü isimlerle olan bağlantılarını gün ışığına çıkarabilir.

Yayınlanmasına karşı çıktı

Trump, Epstein ile olan dostluğunu 2019’daki tutuklamasından çok önce sona erdirdiğini belirtmişti. Başlangıçta Epstein dosyalarının açıklanacağına dair söz verse de, başkan seçildikten sonra dosyaların yayımlanmasına karşı çıktı. Kendi tabanından gelen baskılar ve dosyaların yayınlanması için gerekli yasanın oylanma süreci yaklaşırken Trump tutumunu değiştirdi. Oylama, oybirliğiyle Trump’ın önüne geldi ve 19 Kasım’da yasayı imzaladı. Dosyalar, hem Trump’ın siyasi rakipleri hem de davada daha fazla şeffaflık talep eden destekçileri tarafından yakından takip ediliyor. Birçok seçmen, yönetimin Epstein’ın güçlü kişilerle bağlantılarını gizlediğine ve 2019’da Manhattan’daki cezaevinde intihar ettiği bildirilen ölümüyle ilgili ayrıntıları kararttığına inanıyor. Trump ise son dönemde, dosyaların Demokratlar tarafından başarılarını gölgelemek amacıyla uydurulmuş bir aldatmaca olduğunu savunuyor.