Son Mühür - Apple, son dönemde yönetim kadrosunda yaşanan en kapsamlı değişiklikleri yaşıyor. Şirket, Perşembe günü çevre, politika ve sosyal inisiyatiflerden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Jackson ile genel hukuk danışmanı Kate Adams’ın 2026’da emekli olacağını açıkladı. Adams, 2017’den bu yana Apple’ın baş hukuk yetkilisi olarak görev yapıyordu; Jackson ise 2013’te şirkete katılmıştı. Bu ayrılıklar, son aylarda Apple’dan ayrılan üst düzey yöneticilerin uzun listesine yenilerini ekliyor.

Nefes’ten Mehmet Efe Altay’ın aktardığı habere göre, yapay zekâdan sorumlu başkan John Giannandrea bu ay emekliliğini duyurmuş; tasarım ekibinin lideri Alan Dye ise Meta’ya transfer olmuştu. Dye’ın ayrılığı, Jony Ive’ın 2019’daki gidişinden bu yana tasarım ekibinde yaşanan en büyük kayıplardan biri olarak değerlendiriliyor. Temmuz ayında Jeff Williams’ın 27 yılın ardından COO’luk görevini bırakması ve CFO Luca Maestri’nin aylar sonra görevden çekilmesi, dönüşümün boyutunu ortaya koyuyor. Tasarım ekibi Dye’ın yanı sıra kıdemli tasarım direktörü Billy Sorrentino’yu da Meta’ya kaptırdı. En hareketli dönem ise yapay zekâ biriminde yaşandı. AI Foundation Models ekibinin lideri Ruoming Pang, Temmuz’da Meta’ya geçerek yaklaşık 100 Apple mühendisini yanında götürdü. Siri’nin yapay zekâ odaklı web arama ekibini yöneten Ke Yang ve Apple’ın robotik AI lideri Jian Zhang da Meta’ya geçen isimler arasında yer aldı.

Zamanlaması tesadüf olmayabilir

Bloomberg ve Financial Times’ın aktardığına göre, bu ayrılıkların zamanlaması tesadüf olmayabilir. Apple, 2011’den bu yana CEO olarak görev yapan Tim Cook’un 2026’da emekli olma ihtimaline karşı halef planlarını hızlandırıyor. Cook, Kasım ayında 65 yaşına bastı ve görev süresi boyunca şirketin piyasa değerini 350 milyar dolardan 4 trilyon dolara çıkardı. Bloomberg’in haberine göre donanım geliştirme kıdemli başkan yardımcısı John Ternus, Cook’un en güçlü halef adayı olarak öne çıkıyor. Ternus’un donanım odaklı profili, Apple’ın son 10 yılda tedarik zincirine odaklanan stratejisinden bir sapma olarak görülse de, Vision Pro ve iptal edilen Apple Car projesi gibi yeni ürün kategorilerindeki zorluklar bu tercihi mantıklı kılıyor.

Peş peşe üst düzey değişimler