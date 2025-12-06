Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

''AB lağvedilmeli ve egemenlik, ülkelerin halklarını daha iyi temsil edebilmeleri için yeniden tek tek devletlere geri verilmelidir.''

Musk, resmi hesabından yaptığı diğer paylaşımlarda AB’nin lağvedilmesi gerektiğini savunarak, "AB Komisyonu, Avrupa halkını boğan bir bürokrasi tanrısına tapıyor" ifadelerini kullandı. Başka bir paylaşımında ise, "Avrupa’yı tam olarak neye karşı koruyoruz? Bu pek de net değil" dedi.

X'e ceza kesilmişti

Avrupa Komisyonu’nun Resmi Sözcüsü Thomas Regnier, Brüksel’de düzenlediği basın brifinginde, X platformuna daha önce 120 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı. Temmuz ayında Komisyon, sosyal ağ yetkililerine, reklam şeffaflığını sağlamamaları ve araştırmacıların açık verilere erişimini kısıtlamaları nedeniyle Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal ettiklerini bildirmişti. İhlallerin düzeltilmemesi durumunda şirkete, toplam yıllık cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezası uygulanacağı uyarısında bulunulmuştu.

Faaliyetlerini durdurmakla tehdit ediyor