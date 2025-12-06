Son Mühür - Amerikalı girişimci Elon Musk, Avrupa Birliği’nin sona erdirilmesini talep etti.
Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
''AB lağvedilmeli ve egemenlik, ülkelerin halklarını daha iyi temsil edebilmeleri için yeniden tek tek devletlere geri verilmelidir.''
"Avrupa’yı neye karşı koruyoruz?
Musk, resmi hesabından yaptığı diğer paylaşımlarda AB’nin lağvedilmesi gerektiğini savunarak, "AB Komisyonu, Avrupa halkını boğan bir bürokrasi tanrısına tapıyor" ifadelerini kullandı. Başka bir paylaşımında ise, "Avrupa’yı tam olarak neye karşı koruyoruz? Bu pek de net değil" dedi.
X'e ceza kesilmişti
Avrupa Komisyonu’nun Resmi Sözcüsü Thomas Regnier, Brüksel’de düzenlediği basın brifinginde, X platformuna daha önce 120 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı. Temmuz ayında Komisyon, sosyal ağ yetkililerine, reklam şeffaflığını sağlamamaları ve araştırmacıların açık verilere erişimini kısıtlamaları nedeniyle Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal ettiklerini bildirmişti. İhlallerin düzeltilmemesi durumunda şirkete, toplam yıllık cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezası uygulanacağı uyarısında bulunulmuştu.
Faaliyetlerini durdurmakla tehdit ediyor
Dijital Hizmetler Yasası, Ağustos 2023’te Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girdi. Bu yasa, platformları ırkçılık, uyuşturucu ve sahte ürün satışı, çocuk pornografisi ve dezenformasyonla mücadele etmeye zorluyor. Ayrıca algoritmaların işleyişini ve öneri sistemlerini açıklamaları, kullanıcılara alternatif seçenekler sunmaları da şart koşuluyor. Avrupa Komisyonu, X, Meta ve TikTok gibi büyük çevrimiçi platformlara DSA kapsamındaki ihlalleri düzeltmeleri için düzenli talepler iletirken, ihlaller sürerse para cezası uygulamak veya şirketlerin AB’de faaliyetlerini durdurmakla tehdit ediyor.