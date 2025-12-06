Son Mühür - Hong Kong’da onlarca yılın en ölümcül yangınıyla ilgili soruşturma derinleşirken, ev sahiplerine önemli bir konuda yanlış bilgi verildiği ortaya çıktı. Reuters’ın ulaştığı belgelere göre, Wang Fuk Court’un yenileme ihalesini değerlendiren Will Power Architects, müteahhit Prestige Construction & Engineering’in “temiz bir güvenlik siciline sahip olduğunu” iletmişti. Oysa resmi kayıtlara göre şirket, işe alınmadan önceki yedi yıl içinde iş güvenliği ihlalleri nedeniyle 15 kez ceza almıştı.

İş güvenliği yönetmeliklerini denetleyen Çalışma Bakanlığı, 2016–2019 yılları arasında yanlış iskele kurulumu ve hatalı elektrik işleri gibi ihlaller nedeniyle Prestige’e toplam 309 bin Hong Kong doları ceza uygulamıştı. Belgelerde bu cezaların, danışman firmanın hazırladığı sunumda neden “yok” olarak gösterildiği ise açıklığa kavuşmadı. Will Power ve Prestige, Reuters’ın sorularını yanıtsız bıraktı.

Skandallar silsilesi

26 Kasım’daki yangında 159 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından hem müteahhit hem de danışman firma hakkında adam öldürme ve yolsuzluk soruşturmaları başlatıldı. Yetkililer, iskelede kullanılan ağın yangın standartlarına uymadığını ve pencereleri korumak için kullanılan köpük panellerin son derece yanıcı olduğunu tespit etti. Şehrin başkan yardımcısı, müteahhitlerin denetimlerden kaçmak amacıyla “kalitesiz malzemeyi kaliteli ürünle karıştırarak” sahte bir görünüm yarattığını belirtti. Reuters’ın haberine göre, yangından önce birçok kez şikayette bulunan ev sahiplerine, Çalışma Bakanlığı geçen yıl “yangın riskinin nispeten düşük olduğu” yönünde bir değerlendirme yapmış; bakanlık ise bunun riskleri tamamen göz ardı ettiği anlamına gelmediğini savunuyor.

Yönetim değişti