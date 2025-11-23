Son Mühür- Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde devam eden G-20 Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği yürüterek küresel ve bölgesel konulara dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, özellikle Gazze’deki kriz ve uluslararası hukukun rolü konusundaki kararlı duruşunu yineledi ve bölgede çatışma ortamına geri dönülmemesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını vurguladı.

Güney Afrika’ya soykırım davası için tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 oturumlarında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Güney Afrika'nın sergilediği tutumu takdir ettiğini dile getirdi. Erdoğan, tüm dünyanın gözü önünde insanlığa karşı suçlar işlenirken sırtını dönmeyen Güney Afrika yönetimini, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtıkları soykırım davası nedeniyle tebrik etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Filistin davasına kimseden çekinmeden güçlü bir şekilde sahip çıktığını ve her platformda Gazzeli mağdurların haklarını savunduğunu belirterek, "Çatışma ortamına dönülmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz," dedi. Cumhurbaşkanı, gazetecilerin soruları üzerine ise "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir," açıklamasını yaptı.

Kritik ikili görüşmeler: Macron, Meloni ve Putin

Zirve kapsamında yoğun bir diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Macron Görüşmesi: Erdoğan, Macron’a Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için tüm diplomatik imkanların kullanılması gerektiğini iletti. Görüşmede ayrıca, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının kritik önemi ve kalıcı barışın iki devletli çözümden geçtiği vurgulandı.

Meloni Görüşmesi: İtalya ile savunma sanayii başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliğini ilerletme adımlarının süreceğini belirten Erdoğan, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti. Meloni ile görüşmesinde de Gazze’deki ateşkesin kalıcılığı ve insani yardımın önemi üzerinde duruldu, kalıcı çözümün iki devletli formülden geçtiği kaydedildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın (24 Kasım) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini de duyurdu.

Türkiye’nin güvenlik gücü rolü değerlendiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’ye Türk askeri gönderilmesi ihtimaline yönelik soruyu da yanıtladı. Erdoğan, "Türkiye, güvenlik güçlerinin istikrar gücüne nasıl konuşlandırılacağını değerlendiriyoruz. Karar bu değerlendirmeden sonra verilecektir," diyerek konunun Türk yetkililerce ele alındığını belirtti.

G20 oturumunda sürdürülebilirlik vurgusu

Erdoğan, zirvenin "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" başlıklı oturumuna katıldı. Dün yaptığı konuşmada da Gazze'deki ateşkesin devamının tüm dünyanın huzuru için azami önem taşıdığını söyleyen Erdoğan, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine rağmen dünya genelinde her 10 kişiden birinin hala aşırı yoksullukla mücadele etmesine dikkat çekerek, "kimseyi geride bırakmama" taahhüdüne uyulması gerektiğini vurguladı.