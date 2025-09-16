Ankara'daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan ve 5 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamayla ilgili davada, savcılık mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, aralarında fabrika müdürünün de bulunduğu 5 sanık hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan hapis cezası talep edilirken, bir sanığın ise beraatine karar verilmesi istendi.

Patlamanın arka planı ve yargı süreci

10 Haziran 2023 tarihinde Elmadağ ilçesindeki MKE tesislerinde meydana gelen patlama, Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu'nun yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Bu facianın ardından Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma sonucunda 6 sanık hakkında dava açmıştı. Sanıklar arasında fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, vekili Kuntay Karabacak, iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ve diğer üretim yetkilileri yer alıyordu. İddianamede, sanıklar için 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Sanıkların savunmaları ve bilirkişi raporu

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, adli kontrol şartıyla serbest yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya eklenen bilirkişi raporlarının geldiğini belirterek sanıklara söz verdi. Fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, patlamanın 'manuel müdahale' nedeniyle gerçekleştiğini ve bu durumun talimatlara aykırı olduğunu savundu. Şık, tesisin otomasyonla çalıştığını ve kendisinin izinde olduğu sırada bu olayın yaşandığını dile getirerek üzerine atılı suçlamaları reddetti. Diğer sanıklar da benzer şekilde, kazada kusurlarının olmadığını ve beraatlerini talep ettiklerini belirtti. Sanık Ahmet Atasoy, denetim sonuçlarının dosyada mevcut olduğunu, atölyede herhangi bir arıza bulunmadığını ifade ederken, Zafer Sarı ise tesis otomasyonunun eski olduğunu ve işçilere inisiyatif bırakmadıklarını ileri sürdü.

Savcılık mütalaası ve kusur değerlendirmesi

Sanık beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporlarını da dikkate alarak mütalaasını sundu. Savcılık, patlamanın asıl nedeninin, dinamit üretiminde yapılan 'manuel müdahale' olduğunu ve bu müdahalenin gerekli eğitimi almamış personel tarafından gerçekleştirilmesiyle meydana geldiğini vurguladı. Mütalaada, kazanın doğrudan personel ihmali ve eğitim eksikliğinden kaynaklandığı belirtildi. Savcılık, 5 sanığın farklı açılardan tali kusurlu olduğunu belirledi. Örneğin, Zafer Sarı'nın tehlikeli bir birimde denetim ihmali gösterdiği, Oktay Armağan'ın personel eğitim ihtiyacını belirlemediği, Ahmet Atasoy'un iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini yetersiz bulduğu, Durdu Uğur Şık'ın gerekli güvenlik mekanizmalarını sağlamadığı ve Aynur Karabaş'ın ise personele yeterli eğitim vermediği ve risk analizlerini yapmadığı tespit edildi. Buna karşın, patlama sırasında sadece iki haftalığına vekaleten görev yapan Kuntay Karabacak'ın kusursuz olduğu ve olayı değiştirecek bir yetkisinin bulunmadığı belirtilerek beraati istendi. Dava, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilerek 2 Aralık tarihine ertelendi.