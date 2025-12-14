Bursa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir kuyumcu işletmesine yönelik ortaya atılan "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları kent gündemine bomba gibi düştü. Müşterilere yüksek kâr payı ve altın işletme vaadiyle toplandığı öne sürülen para ve altınların toplam değerinin yaklaşık 120 milyon liraya ulaştığı iddia ediliyor. Dosyada mağdurlar arasında bir cumhuriyet savcısının da bulunması, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Yüksek getiri vaadiyle onlarca kişi tuzağa çekildi

İddia makamının araştırmalarına göre; M.B.A., H.Ç.A. ve E.B. isimli şüpheliler, kuyumcu dükkanının yarattığı güven ortamını kullanarak müşterilere cazip teklifler sundu. Şüpheliler, teslim edilen altınların "işletileceğini" ve bunun karşılığında belirli aralıklarla düzenli kâr payı dağıtılacağını taahhüt etti.

Bu yüksek vaatlere inanan yaklaşık 40 kişi, hayat birikimlerini kuyumcuya teslim etti. Mağdurların bir kısmı düğün için ayırdığı birikimlerini, bir kısmı ticari sermayesini, bazıları ise aldığı ürünlerin bedelini bu sisteme aktardı. Ancak, bir süre sonra vaat edilen kâr payı ödemeleri kesintiye uğradı ve ana paraların iadesi de yapılmadı.

Mağdurlardan protesto: İddia ortaya atıldı

Olayın şehirde duyulmasının ardından çok sayıda mağdur, tepkilerini göstermek amacıyla kuyumcu dükkanının önünde toplandı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği protesto gösterisinde, yurttaşlar şüphelilerin kendilerini oyalayıcı sözlerine artık güvenmediklerini ifade etti. Mağdurların bir kısmı, şüphelilerin yasa dışı bahis gibi alanlarda para kaybetmiş olabileceği yönünde iddiaları da kamuoyunun gündemine taşıdı.

Şüphelilerin ise emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde olayın bir dolandırıcılık vakası olmadığını, aksine ticari bir anlaşmazlık sonucu ortaya çıktığını öne sürdükleri öğrenildi. Daha önce ödeme sözü verilmesi üzerine bazı mağdurların şikayetlerini geçici olarak geri çektikleri, ancak vaatlerin yerine getirilmemesi üzerine yeniden suç duyurusunda bulundukları belirtildi.

Kuyumcular odası çözüm için harekete geçti

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, konuya ilişkin önemli bir açıklama yaparak, mağduriyet yaşayan çok sayıda kişinin odaya başvurduğunu doğruladı. Altıkardeş, "Yaşanan bu büyük sorunun çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunduk, ancak ne yazık ki şu ana kadar somut bir netice elde edilemedi," dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı ve titiz bir soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.