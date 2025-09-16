Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimine yakın bazı isimlerin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak Alevi vatandaşları rencide edici söylemlerde bulunmasını sert bir dille eleştirdi.

"Alevi vatandaşlarımıza yönelik ayrımcı söylemleri kınıyorum"

Bir gazetecinin, CHP’nin mevcut yönetimine yakın bazı kişilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu Alevi kimliği üzerinden hedef alarak Alevi vatandaşlarını rencide edici ifadeler kullandığına dair sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür söylemleri kınadığını belirtti. Erdoğan, "Alevi canlarımıza yönelik bu çirkin, bu ayrımcı söylemleri şiddetle kınıyorum. Biz Alevi vatandaşlarımızla adeta etle tırnak gibiyiz. Onları asla farklı bir yere koyamayız" şeklinde konuştu.

Devletin temel ilkesi: Eşitlik

Erdoğan, devletin temel ilkelerinden birinin tüm vatandaşların din, mezhep, etnik köken veya kimlik farkı gözetmeksizin eşit olması olduğunu hatırlattı. "Bu ilke, Anayasa’nın güvencesi altındadır " diyen Erdoğan, ayrımcılığa karşı hukuki adımların atılacağına inandığını ifade etti.

Hukuk gereğini yapacak

Cumhurbaşkanı, Alevi vatandaşlarını oy deposu gibi gören anlayışların bu tür çarpık ve hastalıklı bakış açılarını dışa vurduğunu dile getirdi. Erdoğan, provokatif söylemlerin hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı: "Hukuk gereğini yapacak ve bu provokasyonların hesabı yargı önünde sorulacaktır. Kimse bu ülkenin birliğini ve toplumsal barışını bozmayı başaramaz."

Alevi-Sünni ayrımına izin verilmeyecek

Erdoğan, Alevi-Sünni ayrımcılığına karşı duracaklarını belirterek, "Bu tür ayrımlara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Allah’ın izniyle, toplumsal barışı bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.