Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), iki yıldır uyguladığı Gölge Bakanlık modelini icrai bir yapıya dönüştürmek amacıyla kurduğu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulunda İzmir milletvekilleri dikkat çekti. Yeni yapılanmada, Ümit Özlale, Murat Bakan ve Seda Kaya Ösen stratejik politika kurullarının başkanlığına getirildi.

İzmirli üç milletvekiline kilit görev

CAO Yürütme Kurulu’nda İzmir’i temsilen yer alan milletvekilleri ve görevleri şöyle:

Ümit Özlale (İzmir Milletvekili): Enerji ve Tabii Kaynaklar Politikaları Kurulu Başkanı

Murat Bakan (İzmir Milletvekili): İçişleri Politikaları Kurulu Başkanı

Seda Kaya Ösen (İzmir Milletvekili): Kültür ve Turizm Politikaları Kurulu Başkanı

Üç ismin de, hem politika üretim süreçlerinde hem de kamuoyuna sunulacak icracı programların hazırlanmasında aktif rol üstleneceği belirtildi.

İcra gücü olan politika üretimi

CHP tarafından yapılan açıklamada, CAO Yürütme Kurulu’nun yalnızca izleyici değil, icra edilebilir ve uygulanabilir politikalar geliştirmek amacıyla oluşturulduğu vurgulandı. Kurul, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde çalışarak parti programı ve hükümet programı hazırlıklarını koordine edecek.

18 politika kurulu oluşturuldu

CAO Yürütme Kurulu kapsamında oluşturulan 18 politika kurulu ve başkanları şu şekilde belirlendi:

Adalet Politikaları: Şule Özsoy Boyunsuz

Aile ve Sosyal Hizmetler: Aylin Nazlıaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik: Gamze Taşcıer

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği: Seyit Torun

Dışişleri: Ömer Kaya Türkmen

Enerji ve Tabii Kaynaklar: Ümit Özlale (İzmir)

Gençlik ve Spor: Sevgi Kılıç

Hazine ve Maliye: Kerim Rota

İçişleri: Murat Bakan (İzmir)

Kültür ve Turizm: Seda Kaya Ösen (İzmir)

Milli Eğitim: Suat Özçağdaş

Milli Savunma: Emekli Koramiral Atilla Kezek

Sağlık: Kayhan Pala

Sanayi ve Teknoloji: Yalçın Karatepe

Tarım ve Orman: Sencer Solakoğlu

Ticaret: Emre Kartaloğlu

Ulaştırma ve Altyapı: Ayşe Sibel Yankıömeroğlu

Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlar: Barış Övgün

Koordinasyon Kurulu Bülent Tezcan başkanlığında

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin politika üretim süreçlerini koordine etmek ve idari yapıyı yürütmek üzere oluşturulan Koordinasyon Kurulu’nun Genel Koordinatörlüğü’ne Bülent Tezcan getirildi. Kurulda ayrıca Emine Uçak ve Ece Güner yer aldı.

İlk toplantı 16 Aralık’ta

CAO Yürütme Kurulu’nun iki haftada bir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında toplanacağı açıklandı. Toplantılara CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan da katılacak.