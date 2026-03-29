Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi, eğitimde kalite çıtasını uluslararası boyuta taşıyarak dünya genelinde finans ve muhasebe sektörünün en prestijli otoritelerinden biri kabul edilen Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) tarafından akredite edildi. Küresel ölçekte rekabet edebilecek donanıma sahip mezunlar yetiştirme vizyonuyla hareket eden üniversite, bu stratejik hamlesiyle sunduğu akademik standartların evrenselliğini resmi olarak kanıtlamış oldu. Sektörel ağlarını her geçen gün genişleten ve öğrencilerine sunduğu teknolojik imkanlarla fark yaratan fakülte, ACCA akreditasyonuyla uluslararası kariyer kapılarını öğrencileri için ardına kadar araladı.

Uluslararası arenada mezunlara büyük avantaj

İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan İşletme, Muhasebe ve Denetim ile Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerini kapsayan bu önemli başarı, düzenlenen özel bir törenle taçlandırıldı. ACCA Türkiye Ülke Müdürü Seval Sır, üniversiteye gerçekleştirdiği resmi ziyarette akreditasyon belgelerini ilgili bölüm başkanlarına takdim ederek iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Bu tescil sayesinde İEÜ mezunları, dünya çapında 180'den fazla ülkede geçerliliği olan mesleki standartlarla donatılmış olarak iş hayatına atılma şansı yakalayacak. Kariyer yolculuğunda rakiplerinin önüne geçecek olan öğrenciler, finans dünyasının küresel dilini konuşan yetkin profesyoneller olarak tanımlanacak.

"Küresel iş dünyasının İhtiyaçlarına odaklanıyoruz"

Akreditasyon sürecine dair değerlendirmelerde bulunan İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı, ACCA’nın mesleki dünyadaki ağırlığının ve etki alanının altını çizdi. Alınan bu onayın sadece bir kalite belgesi olmadığını belirten Prof. Dr. Çangarlı, bu sürecin öğrencilerin analitik zekasını, etik karar alma mekanizmalarını ve finansal derinliklerini uluslararası standartlara göre şekillendirdiğini ifade etti. Eğitimin altyapısını sektörün reel ihtiyaçlarına göre sürekli güncellediklerini dile getiren Çangarlı, mezunların henüz profesyonel hayata başlamadan küresel piyasaların aradığı kriterlere uygun bireyler olarak yetiştirildiğini vurguladı.

Geleceğin başarı ekosistemi şekilleniyor

Fakültenin vizyoner hedefleri doğrultusunda bu akreditasyonun bir kaldıraç görevi göreceğini belirten Prof. Dr. Çangarlı, stratejik planlamaların meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Uluslararası tescillerin, üniversiteye olan yabancı öğrenci ilgisini artıracağını ve küresel iş birliklerini daha da güçlendireceğini kaydeden Çangarlı, ACCA ile kurulan bu bağın fakülteyi finans ve muhasebe eğitiminde dünya çapında bir referans noktasına dönüştüreceğini ifade etti. Bu iş birliği modeliyle birlikte, öğrenciler ve mezunlar için sınırların ötesinde, sürdürülebilir ve yüksek standartlı bir başarı ekosistemi inşa edilmesi hedefleniyor.

