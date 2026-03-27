İstanbul’da Nevruz etkinlikleri kapsamında izinsiz gösteri düzenlenmesi ve terör örgütü propagandası yapıldığı iddialarına ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Çalışma, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütüldü.

Şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen bazı kişilerin Nevruz etkinlikleri sırasında örgüt propagandası yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

26 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında toplam 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri için İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.

Aramalarda materyaller ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda bir kurusıkı tabanca, örgütsel içerikli flamalar ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. Elde edilen delillerin incelenmek üzere emniyet birimlerine teslim edildiği aktarıldı.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilere yönelik soruşturmanın sürdüğü, emniyet ve istihbarat birimlerinin çalışmayı çok yönlü olarak devam ettirdiği ifade edildi.