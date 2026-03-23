İstanbul’un Sarıyer ilçesi Rumeli Hisarı Mahallesi’nde 20 Mart Cuma günü saat 03.15 sıralarında yaşanan olayda, kafeterya sahibi Esra Poyraz T., akşam iş yerini kapatarak evine geçti. Gece saatlerinde iş yerine giren bir kişi, içeriden bazı eşyaları alarak uzaklaştı.

Durumu fark eden işletme sahibinin arkadaşı Nihal D., kapının açık olabileceğini düşünerek Esra Poyraz T.’yi aradı. İş yerine gelen kadın, kasada bulunan bileziğin yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkardı

İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Esra Poyraz T., şüphelinin boşanma aşamasında olduğu ve yaklaşık 11 aydır ayrı yaşadığı eşi Oğuzhan T. olduğunu belirledi.

Ayrıca şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu da öğrenildi. Emniyete giderek şikayetçi olan kadın, yaşadıklarını polis ekiplerine anlattı.

Sarıyer polisi kısa sürede yakaladı

Şikayet üzerine çalışma başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Oğuzhan T. hakkında “uzaklaştırma kararını ihlal” ve “iş yerinden hırsızlık” suçlarından adli işlem başlatıldı.

“Eşime sürpriz yaptım”

Emniyette ifade veren şüphelinin savunması ise dikkat çekti. Oğuzhan T.’nin, “Dükkana gittim, çiçek göndermiştim, o gitti mi diye kontrol ettim. Anahtar bende de var. Eşime sürpriz yaptım” dediği öğrenildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca zanlının daha önce 8 ayrı suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

“İş yeri tamamen bana ait”

Mağdur Esra Poyraz T. ise ifadesinde, kasadan çalınan 22 ayar 20 gram bileziğin yaklaşık 140 bin lira değerinde olduğunu belirtti.

Poyraz T., iş yerinin kendisine ait olduğunu vurgulayarak, “Yaklaşık 11 aydır ayrı yaşıyoruz, boşanma sürecimiz devam ediyor. İşletmeyle ilgili herhangi bir ortaklık yok” dedi.

“Maddi kayıptan çok manevi yıkım yaşadım”

Olay sonrası açıklama yapan Esra Poyraz T., yaşadığı sürecin yalnızca maddi değil, aynı zamanda ağır bir manevi yıkım olduğunu ifade etti.

“Bu ülkede kadın olmak zor, boşanmak daha da zor” diyen Poyraz T., gece saatlerinden itibaren karakolda olduğunu belirterek, yaşananlara tepki gösterdi.

Kadınlara dikkat çeken uyarı

Yaşadıklarından ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Poyraz T., özellikle genç kadınlara seslenerek dikkatli olunması çağrısında bulunarak, “Hayatınıza alacağınız kişilere dikkat edin” diyen Poyraz T., evlilik sürecine dair de çarpıcı ifadeler kullandı.