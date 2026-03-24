Kaza, saat 07.40 sıralarında Vezirköprü-Havza karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deniz K. yönetimindeki 19 LH 706 plakalı yem yüklü tırın freni patladı. Kontrolden çıkan tır, önünde seyreden araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

7 araç birbirine girdi

Kazaya toplam 7 araç karıştı. Olayda 1 tır, 1 kamyon, 1 öğrenci servisi, 1 minibüs, 1 karayolları aracı ve 2 özel otomobilin hasar gördüğü bildirildi. Çarpışmanın etkisiyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Yaralıların 10’u öğrenci

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10’u öğrenci, 8’i yetişkin olmak üzere toplam 18 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 yaralının Samsun’a sevk edildiği öğrenildi.

1 öğrenci ve tır sürücüsü kırmızı alanda

Yaralılardan 1 öğrenci ile tır sürücüsünün Vezirköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde kırmızı alanda tedavi altına alındığı bildirildi. Diğer yaralıların ise sarı alanda tedavi edildiği ve sağlık durumlarının doktorlar tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Kaymakam Kaya: "Yaralılarımızın durumu takip edilmektedir"

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Saat 07.40 sıralarında Vezirköprü Havza yolu anayol üzerinde ilk belirlemelere göre freni patlayan tır aracının çarptığı 1 kamyon, 1 öğrenci servisi, 1 minibüs, 1 karayolları aracı, 2 özel araç olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir.

18 yaralı vatandaşımız (10 öğrenci ve 8 yetişkin) ivedi olarak kaza yerine intikal eden 112 ASİH ekiplerimiz tarafından hastaneye sevkleri sağlanmıştır.

1 öğrencimiz ve tır şoförüne Vezirköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi kırmızı alanda, diğer yaralılarımıza ise sarı alanda müdahale edilmemiştir.

Yaralılarımızın durumu doktorlarımız tarafından takip edilmektedir. Olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup gelişmelerden bilgi verilecektir.”