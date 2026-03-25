Kaza, Yalova’nın Paşakent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa’nın Gemlik ilçesinden Çiftlikköy’de faaliyet gösteren bir giyim markasının deposuna işçi taşıyan 77 plakalı servis midibüsü, sürücü Ş.U.’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan devrildi.

57 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Feci kazada servis aracında bulunan işçilerden 57 yaşındaki G.U. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 20 kişi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bazı yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Vali Usta olay yerinde inceleme yaptı

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazanın ardından olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Usta, yaralıların durumu ve kazanın nedenine ilişkin detayları takip ettiklerini belirtti.