Kaza, Konya-Antalya kara yolu üzerinde Seydişehir ilçesine bağlı Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Metro Turizm’e ait yolcu otobüsü, etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamadı.

Kontrolden çıkan otobüs savrularak yol kenarına devrildi ve yan yatarak durabildi. Kazanın yaşandığı noktada yolun ıslak ve kaygan olduğu öğrenildi.

Yolcular panik yaşadı

Otobüsün devrilmesiyle birlikte araç içerisinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ve güvenlik ekipleri hızla müdahale etti

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.