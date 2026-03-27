İzmit ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanına yönelik düzenlenen silahlı saldırı, iki kişinin yaşamını yitirmesi ve üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Saldırı gece yarısı gerçekleşti

Olay, saat 00.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, otomobille geldikleri mekana tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında içeride bulunan kişiler hedef olurken, kısa sürede olay yerinde panik yaşandı.

2 kişi hayatını kaybetti

Açılan ateş sonucu iş insanı Volkan Berberoğlu ile C.Ö. ve isimleri henüz öğrenilemeyen üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, C.Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Volkan Berberoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralanan üç kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumuna ilişkin takip sürüyor.

Polis şüphelilerin peşinde

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından C.Ö.’nün cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.